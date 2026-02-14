Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un operativo coordinado que incluyó despliegue simultáneo en distintos sectores, la Policía de Santa Cruz llevó adelante cuatro allanamientos en la ciudad de Caleta Olivia en el marco de una investigación por presunta tenencia irregular de metales no ferrosos, materiales habitualmente vinculados a hechos delictivos contra la infraestructura pública y privada.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Instrucción N° 2, a partir de actuaciones impulsadas por el Juzgado de Faltas local bajo la carátula “Juzgado de Faltas S/ Solicita Allanamiento”, con el objetivo de constatar la procedencia de los elementos acopiados y proceder a su eventual secuestro. Los procedimientos se desarrollaron durante la tarde del 13 de febrero y alcanzaron a cuatro establecimientos dedicados al reciclaje y recuperación de materiales, tres de ellos ubicados en el Barrio Industrial y otro sobre la avenida Güemes.

Como resultado de las diligencias judiciales, en uno de los predios se secuestraron aproximadamente 300 kilogramos de cable de aluminio de alta tensión y cable preensamblado, mientras que en otro se incautaron alrededor de 11 kilogramos de cable de aluminio y 15 kilogramos de cobre desnudo. En los restantes lugares se realizaron tareas de verificación y constatación conforme a lo dispuesto por la autoridad interviniente, sin que se informaran secuestros adicionales.

El operativo contó con la participación de efectivos del Comando de Patrullas, que brindaron cobertura de seguridad durante los allanamientos, y fue supervisado por autoridades del área de seguridad provincial y de la estructura investigativa de la zona norte.

Desde la Policía de la Provincia de Santa Cruz indicaron que estas acciones se enmarcan en los controles periódicos sobre la comercialización de metales no ferrosos, un circuito que suele ser monitoreado ante su posible relación con la sustracción de cables, materiales eléctricos y otros elementos de valor estratégico.