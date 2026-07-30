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Un importante operativo preventivo desplegado en Puerto San Julián permitió a la Policía de Santa Cruz desarticular distintas maniobras vinculadas al microtráfico de sustancias prohibidas y al transporte irregular de medicamentos controlados. Como resultado de los procedimientos, los efectivos secuestraron más de tres kilogramos de hojas de coca que excedían ampliamente los límites permitidos por la legislación vigente y alrededor de 200 dosis de fármacos cuya comercialización requiere receta archivada.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que las actuaciones fueron llevadas adelante por la Unidad Investigativa de Puerto San Julián en el marco de un esquema permanente de controles preventivos que se desarrolla sobre rutas provinciales y nacionales, terminales de ómnibus y depósitos de encomiendas, considerados puntos estratégicos para detectar maniobras de transporte ilegal de sustancias.

Parte de lo secuestrado por las autoridades. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Según informó la fuerza, los procedimientos estuvieron orientados a neutralizar circuitos utilizados para el traslado de elementos prohibidos mediante sistemas de transporte interno, una modalidad que suele ser empleada para intentar eludir los controles de las autoridades.

Uno de los aspectos centrales del operativo fue la participación de canes especialmente adiestrados para la detección de estupefacientes. Gracias a su intervención, los investigadores lograron identificar envíos sospechosos que posteriormente fueron inspeccionados, permitiendo confirmar la presencia de una importante cantidad de hojas de coca y medicamentos sujetos a un estricto control sanitario.

Durante las diligencias, los efectivos incautaron más de tres kilogramos de hojas de coca, una cantidad que, de acuerdo con la normativa vigente, superaba ampliamente el límite permitido para su tenencia y transporte. Asimismo, se secuestraron aproximadamente 200 dosis de medicamentos de venta bajo receta archivada, productos cuyo traslado y comercialización se encuentran regulados debido a su potencial utilización indebida.

Los medicamentos incautados por las autoridades. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Las autoridades señalaron que este tipo de controles busca impedir que sustancias o medicamentos ingresen a circuitos de distribución clandestinos, donde pueden ser utilizados para fines ilícitos o comercializados sin ningún tipo de control sanitario, representando un riesgo tanto para la seguridad pública como para la salud de la población.

A partir de las investigaciones realizadas durante los operativos, las personas presuntamente vinculadas con los envíos fueron debidamente identificadas y quedaron a disposición de la Justicia Federal competente. Si bien no trascendieron sus identidades ni mayores detalles sobre las actuaciones judiciales, se informó que permanecen supeditadas a la causa mientras avanza la investigación.

Desde la Policía destacaron que estos resultados son consecuencia del trabajo sostenido que se viene realizando en distintos puntos de control de la provincia, mediante operativos preventivos que combinan inteligencia criminal, controles documentales y el apoyo de recursos tecnológicos y equipos especializados.