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Un hombre mayor de edad fue imputado por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, luego de un allanamiento realizado en su vivienda de Puerto Madryn, Chubut. La investigación permitió detectar presuntos movimientos de venta de estupefacientes al menudeo, incluso en las inmediaciones de establecimientos educativos.

El procedimiento se concretó este viernes 16 de octubre, a partir de las 17:50, en un domicilio ubicado sobre la calle Saint Exupéry. Estuvo a cargo de personal de la División Drogas Peligrosas de Puerto Madryn, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP).

Cómo operaba el sospechoso

Las tareas de vigilancia permitieron documentar encuentros breves con otras personas, durante los cuales se intercambiaban objetos de pequeñas dimensiones, en maniobras compatibles con la comercialización de drogas.

Según los investigadores, el hombre utilizaba su domicilio como punto de contacto con los compradores y también se desplazaba hacia distintos sectores de la ciudad para concretar las operaciones, bajo la modalidad de entrega a domicilio o delivery.

Uno de los aspectos relevantes fue la reiteración de presuntas ventas de estupefacientes en cercanías de establecimientos educativos de nivel secundario, particularmente en las inmediaciones del Colegio N.º 789. En esos sectores se observaron encuentros con adolescentes que llevaban mochilas escolares, circunstancias que fueron informadas a la autoridad judicial interviniente.

Qué secuestraron durante el allanamiento

Durante el registro de la vivienda, que funcionaría como punto de venta de estupefacientes, el personal policial incautó distintos elementos vinculados con la presunta actividad ilícita. Entre ellas:

Nueve plantas de marihuana de entre 40 y 80 centímetros de altura.

Tres frascos con flores de cannabis, conocidas como cogollos.

22 cigarrillos de armado artesanal, comúnmente denominados porros.

Seis envoltorios de nailon con cogollos de marihuana.

Tres dispositivos tipo vaper cerrados que contenían THC.

Seis teléfonos celulares.

$498.770 en efectivo.

El sospechoso quedó imputado

Finalizado el operativo, los resultados fueron informados a la Sede Fiscal Descentralizada Rawson, que dispuso la imputación en libertad del hombre por la presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de estupefacientes.

La causa continúa en el ámbito judicial para determinar las responsabilidades correspondientes.