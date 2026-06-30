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La presencia de animales sueltos en la vía pública continúa siendo una problemática recurrente en distintas localidades de Santa Cruz y representa un riesgo permanente para quienes transitan por rutas y calles. Con el objetivo de prevenir accidentes y reforzar los controles sobre esta situación, la Municipalidad de Río Turbio llevó adelante un importante operativo que culminó con el secuestro preventivo de varios bovinos que deambulaban libremente en cercanías del barrio Matadero.

Según pudo saber La Opinión Austral, el procedimiento se desarrolló durante la tarde, alrededor de las 14:00, y contó con la participación de distintas instituciones que trabajan de manera conjunta en materia de seguridad vial y protección ambiental. La intervención fue coordinada por la Secretaría de Producción y Medio Ambiente del Municipio, con el acompañamiento de la Policía Caminera, el Grupo Operativo de Conservación Ecológica (GOCE) y efectivos de Gendarmería Nacional.

Un agente arreando a las vacas. FOTO: MULTIMEDIOS EL SOCAVÓN

Según informaron desde la comuna, los animales se encontraban circulando sin ningún tipo de control en un sector de importante tránsito vehicular y peatonal. La situación generaba un riesgo concreto para quienes se desplazaban por la zona, especialmente teniendo en cuenta que la presencia inesperada de ganado sobre la calzada puede derivar en accidentes de tránsito de graves consecuencias.

Ante ese escenario, las autoridades resolvieron intervenir de manera inmediata para retirar a los bovinos de la vía pública antes de que se produjera algún siniestro. El operativo permitió reunir a los animales y trasladarlos a un lugar seguro, donde quedaron resguardados mientras avanzan las actuaciones administrativas correspondientes.

Una vez finalizado el procedimiento, el ganado fue puesto a disposición del Juzgado Municipal de Faltas, organismo que ahora deberá evaluar las circunstancias del caso y determinar si existieron infracciones a las ordenanzas vigentes, además de establecer las eventuales sanciones para el propietario.

Desde el Municipio confirmaron que el dueño de los animales ya fue debidamente notificado y deberá presentarse ante las autoridades para regularizar la situación y gestionar el retiro del ganado, cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa local.