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Después de casi seis años de espera, un violento episodio ocurrido en pleno centro de Río Gallegos vuelve a ocupar un lugar central en la agenda judicial. Este miércoles 5 de mayo, en la sede del Poder Judicial ubicada en calle Malaspina 41, se realizará la audiencia de omisión de debate en el marco de la causa por la brutal agresión a un joven barbero de nacionalidad colombiana, un hecho que en su momento generó conmoción por la violencia desplegada.

Tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, el caso se remonta a la noche del 22 de octubre de 2020. Eran cerca de las 21 horas cuando I.G. fue interceptado en la esquina de Estrada y Zapiola por dos hombres identificados por sus iniciales J.D. Sánchez y J.C. Monzón. Según consta en la causa, uno de los agresores portaba una manopla, elemento con el que habrían atacado a la víctima en reiteradas ocasiones.

La secuencia fue tan rápida como brutal. En una zona céntrica, todavía con movimiento de vecinos y comercios abiertos, el joven fue golpeado con violencia extrema, quedando tendido con lesiones que posteriormente fueron calificadas como graves. La utilización de un objeto contundente como la manopla fue uno de los factores que agravó el cuadro y derivó en la imputación que hoy llega a instancia de juicio.

La causa avanzó bajo la carátula de “lesiones graves” y, tras un extenso recorrido judicial, finalmente desemboca en la Cámara Oral, donde se espera que los imputados comparezcan entre las 9 y las 10 de la mañana. La audiencia de omisión de debate implica una instancia procesal que podría abreviar el trámite, siempre bajo determinadas condiciones legales, aunque el resultado dependerá de lo que se plantee en la jornada.

El paso del tiempo es uno de los elementos que más resuena en torno a este expediente. Seis años desde el hecho hasta la instancia de juicio no pasan desapercibidos, especialmente en un caso de estas características, donde la violencia del ataque dejó secuelas físicas y emocionales en la víctima.

A su vez, el contexto que rodea al caso agrega un componente adicional de exposición pública. I.G. es hermano de Elías, un peluquero que en su momento fue denunciado por presunto acoso sexual a una adolescente de 16 años de Río Gallegos, situación que tomó estado público tras la viralización de mensajes de texto. “¿Estarías una noche conmigo sin que nadie lo sepa?”, fue una de las frases que circuló en redes y generó un fuerte repudio social.

Si bien ese episodio no guardaría relación directa con la agresión que ahora se juzga, la coincidencia familiar volvió a poner el foco mediático sobre el entorno del joven barbero. En ese sentido, es importante señalar que el propio implicado negó las acusaciones en su contra, mientras que la familia de la adolescente sostuvo que, tras la denuncia, otras jóvenes se habrían animado a relatar situaciones similares.

En paralelo, la causa por la agresión sigue su curso en el ámbito penal, donde lo que se busca determinar es la responsabilidad concreta de los imputados en el ataque ocurrido en 2020. Las pruebas reunidas, los testimonios y los elementos incorporados al expediente serán clave para definir el desenlace.