Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de un amplio operativo de seguridad vial desarrollado el miércoles en los accesos a Río Gallegos, personal de la División Unidad Operativa Caminera Güer Aike y la Sección Bella Vista secuestró seis vehículos cuyos conductores registraron alcoholemia positiva. El procedimiento, que abarcó controles exhaustivos de documentación, medidas de seguridad y ocupación vehicular, tuvo como objetivo reforzar la prevención de siniestros en la capital santacruceña.

La jornada de control se llevó a cabo en el arco de ingreso y egreso a la ciudad, donde efectivos policiales de la Unidad Caminera Güer Aike, dependiente de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, realizaron tareas de verificación vehicular y control de personas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449.

Durante el operativo, se controlaron 156 vehículos entrantes con un total de 178 ocupantes, y 98 vehículos salientes con 135 personas a bordo. Además, se verificó el paso de seis colectivos en ingreso y cinco en salida, con más de 300 pasajeros en conjunto. Los resultados dieron cuenta de una importante presencia de tránsito en la zona, por lo que los controles apuntaron a garantizar la seguridad de quienes circulan por uno de los puntos más transitados de la región.

Vehículos esperando ser identificados en el puesto policial. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El saldo del procedimiento dejó seis actas de retención vehicular por alcoholemia positiva, situación que generó preocupación entre las autoridades, dado el incremento de casos de conducción bajo los efectos del alcohol detectados en las últimas semanas. Todos los conductores fueron notificados y se labraron las actuaciones correspondientes, quedando los vehículos secuestrados hasta tanto se regularice su situación.

En paralelo, personal de la Sección Bella Vista llevó adelante controles complementarios, verificando 11 vehículos y 21 personas, sin que se registraran infracciones de relevancia en ese punto.

Desde la fuerza provincial remarcaron que este tipo de procedimientos forman parte de un plan integral de prevención impulsado por el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz, destinado a reducir la siniestralidad vial y fortalecer la presencia del Estado en los accesos estratégicos a la capital.