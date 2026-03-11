Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El motociclista que protagonizó un grave accidente de tránsito en las afueras de Río Gallegos continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Regional, donde permanece bajo estricto seguimiento médico.

De acuerdo a fuentes médicas consultadas por La Opinión Austral, el paciente “continúa en terapia intensiva y evolucionando lentamente”, mientras los profesionales monitorean su estado de salud tras las graves lesiones sufridas en el impacto.

El joven había ingresado al centro de salud con traumatismo craneal severo, luego de protagonizar un violento choque durante la madrugada del domingo. Su cuadro sigue siendo delicado, aunque los especialistas destacan que muestra signos de evolución progresiva. El motociclista sufrió un fuerte traumatismo de cráneo.

El accidente

El siniestro ocurrió cerca de las 4 de la mañana en la intersección de avenida Circunvalación y avenida Asturias, en las afueras de la capital santacruceña, en inmediaciones de una estación de servicio.

Tal como informara La Opinión Austral, el motociclista impactó contra un Ford Fiesta que se encontraba detenido entre la calzada y la banquina luego de que su conductor sufriera la pinchadura de un neumático.

Las primeras reconstrucciones indican que el conductor de la moto no habría logrado frenar a tiempo, lo que derivó en una colisión de gran violencia que lo hizo salir despedido del rodado. Si bien llevaba casco al momento del choque, el elemento de protección se desprendió durante el impacto.

Tras el hecho, personal policial y servicios de emergencia trabajaron en el lugar y el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Regional.

En paralelo, la Justicia dispuso el secuestro de ambos vehículos para realizar pericias que permitan determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro vial.