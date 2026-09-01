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En la jornada del lunes, se registró el reporte de una emergencia en las instalaciones del Galpón Municipal de Río Turbio. Una alerta ingresada a la central de bomberos notificó la presencia de humo y llamas en el concurrido predio ubicado en la estratégica intersección de las avenidas San Martín y 8 de Noviembre, lo que motivó el inmediato e intensivo despliegue de los servicios de rescate locales.

Según pudo saber La Opinión Austral, el operativo se puso en marcha de manera urgente a las 17:20 horas, cuando una dotación de la División Cuartel IX de Bomberos arribó al lugar y constató que el foco ígneo se encontraba focalizado en el sector del taller de soldadura. La combinación de tareas operativas y la presencia de material altamente inflamable en esa dependencia generaron momentos de gran tensión ante el peligro inminente de que las llamas se extendieran hacia las naves contiguas o afectaran la maquinaria municipal allí resguardada.

Frente al panorama detectado en el recinto, los efectivos montaron una maniobra de ataque hídrico directo. Para lograr la contención y enfriamiento de las estructuras, la dotación procedió al tendido de una línea de ataque de 45 milímetros configurada en dos tramos con lanza Viper, complementada de manera simultánea con una línea devanadera de respuesta rápida. Dada la intensidad de las llamas en el ambiente de trabajo, se requirió además el suministro y apoyo hídrico continuo.

Tras una ardua labor de extinción, remoción de escombros e inspección de puntos de calor residuales, los bomberos lograron controlar por completo la contingencia a las 19:30 horas, evitando la propagación del fuego a otras áreas operativas del Galpón Municipal. Finalizadas las tareas técnicas, los peritos del cuartel dialogaron con el encargado del taller para recabar los datos correspondientes y realizar las pericias de rigor.

El informe pericial de la División Cuartel IX determinó que el incendio tuvo un origen estrictamente accidental. La contingencia se desencadenó producto del contacto directo de una llama libre -propia de las maniobras habituales de corte o soldadura- con material combustible depositado en las inmediaciones del puesto de trabajo, lo que provocó una rápida ignición que desbordó el control inicial de los operarios.