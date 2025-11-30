Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Conmoción en Río Gallegos: luego de que el sábado concluyera con una violenta agresión en “patota” a un adolescente -a quien golpearon a patadas, golpes de puños y con objetos cortantes- y de milagro no tuvo lesiones graves (ver aparte), este domingo por la mañana una persona fue asesinada en el barrio Evita.

Según pudo conocer La Opinión Austral, se trató de un violento homicidio donde un hombre murió tras ser apuñalado dentro de un departamento ubicado en calle Castagnino al 1700.

Cuando las autoridades llegaron al lugar se encontraron con un hombre tendido en la vereda, sin signos vitales, y con una lesión punzocortante visible. Una ambulancia llegó instantes después pero el hombre ya estaba fallecido y nada pudo hacerse. Fue identificado como Luis Lizondo.

En el departamento se encontraba otro hombre, quien manifestó que se encontraba junto a un “conocido” cuando Lizondo entró de manera repentina al inmueble con un cuchillo. Ante la agresión -y siempre según su declaración- respondió utilizando otra arma blanca y lo provocó una herida mortal en el pecho.

La Policía investiga la veracidad de estos dichos. Se presume que víctima y victimario se conocerían y no se descarta que hayan estado ingiriendo bebidas alcohólicas juntos. Ese dato sostiene la principal línea de investigación: que el hecho se produjo en el marco de una reunión informal que terminó en una discusión y derivó en la agresión fatal. Las autoridades buscan establecer qué motivó el ataque y si hubo un detonante puntual que llevó al sospechoso a acuchillar al hombre.

En el lugar intervino la Comisaría Sexta, demorando al sospechoso. También actuó la División Criminalística con las pericias exhaustivas en la escena, incluyendo levantamiento de rastros, documentación fotográfica y análisis del interior de la vivienda. El trabajo técnico se extendió por varias horas, incluso pasado el mediodía.

FOTOS: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

También trabajó la División de Investigaciones con el fin de avanzar rápidamente el esclarecimiento del caso.

Hubo, luego, una segunda persona demorada. Se trata de un hombre que habría junto a ellos horas antes. En la escena del crimen se secuestraron cuchillos y teléfonos celulares. También se realizó un allanamiento en el domicilio de los sospechosos.

La causa es instruida por el juzgado N° 3 a cargo de Gerardo Giménez, quien ordenó la realización de una autopsia para determinar con precisión el causal de muerte, la cantidad de heridas y el tipo de arma utilizada.