Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo episodio vinculado al delito rural volvió a encender las alarmas en el norte de Santa Cruz. Esta vez ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 281, en jurisdicción de Puerto Deseado, donde personal policial intervino en un procedimiento por un presunto caso de abigeato que terminó con el secuestro de un carnero faenado, cuchillos y otros elementos considerados clave para la investigación judicial.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho se registró durante la mañana, cerca de las 10:00 horas, cuando un automovilista alertó al personal de guardia del Destacamento Tellier sobre una escena sospechosa observada a la altura del kilómetro 30 de la ruta nacional. Según indicó el testigo, varias personas se encontraban faenando un animal ovino a un costado del camino y se movilizaban en un automóvil Ford Focus color gris.

Ante la gravedad de la situación, efectivos de la Sección Operaciones Rurales Puerto Deseado se dirigieron rápidamente hacia el sector junto al personal del destacamento policial. Sin embargo, al arribar al lugar señalado, el vehículo ya se encontraba frente a la dependencia policial, donde había sido interceptado e identificado por efectivos de la comisaría local.

Durante el operativo, los uniformados identificaron a los ocupantes del rodado: dos hombres mayores de edad, cuyas iniciales fueron informadas como C.W.M. y W.A.M., y un adolescente de 16 años identificado como D.L.M.

El animal en el suelo tras ser sacado del rodado. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La escena encontrada dentro del vehículo reforzó inmediatamente las sospechas de los investigadores. En el asiento trasero del Ford Focus, los efectivos hallaron un animal ovino despanzado, aunque todavía con cuero, tratándose de un carnero que además presentaba señal identificatoria visible, un dato fundamental para intentar establecer la propiedad del animal.

En tanto, en el sector del baúl se constató la presencia de tres perros raza galgo, animales frecuentemente utilizados en actividades vinculadas a la caza y, en algunos casos, relacionados con maniobras ilegales en zonas rurales.

A partir de ese momento, se dio intervención al Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil de Puerto Deseado y a la fiscalía de turno, que ordenaron una serie de medidas procesales. Entre ellas, dispusieron que los involucrados fijaran domicilio y quedaran a disposición de la causa judicial mientras avanza la investigación.

Además, los efectivos procedieron al secuestro formal del animal ovino y de dos cuchillos con vainas de cuero encontrados durante el procedimiento, elementos considerados de interés para esclarecer el hecho.