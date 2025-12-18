Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un principio de incendio en un automóvil generó preocupación este miércoles en una transitada zona de Río Gallegos, pero la situación fue controlada a tiempo gracias a la rápida acción de la conductora y a la posterior intervención de los Bomberos. El episodio volvió a poner en relieve la importancia de contar con un extintor en condiciones y saber cómo utilizarlo ante una emergencia.

El hecho ocurrió en la avenida Néstor Kirchner al 2300, una de las arterias más concurridas de la capital santacruceña, donde un vehículo Volkswagen Suran comenzó a emanar una densa columna de humo desde el sector del motor. La situación se originó a raíz de un sobrecalentamiento, lo que generó alarma entre quienes circulaban por el lugar, especialmente por tratarse de un horario con importante movimiento vehicular.

Un bombero a punto de desconectar la batería de la Suran. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, lejos de entrar en pánico, la conductora del rodado actuó con rapidez y eficacia. Tras detener el vehículo en un lugar seguro, utilizó el extintor portátil que llevaba a bordo y logró controlar las llamas incipientes antes de que el fuego se propagara al resto de la unidad. Su intervención fue clave para evitar daños mayores y posibles consecuencias para terceros.

Minutos después arribó al lugar personal de la División Cuartel Uno de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, que procedió a realizar una inspección ocular completa del vehículo. Los efectivos verificaron el estado del motor y las zonas afectadas para descartar cualquier riesgo de reignición, una tarea fundamental en este tipo de episodios, donde el fuego puede reactivarse si no se neutralizan por completo los focos calientes.

Desde el cuartel destacaron la conducta de la conductora, subrayando que su accionar permitió controlar la emergencia antes de que se transformara en un incendio de mayores dimensiones. En una avenida de alto tránsito, un siniestro de este tipo podría haber generado serias complicaciones, tanto en términos de seguridad como de circulación.