Desde aquel momento, su madre comenzó a pedir ayuda para poder llegar a nuestra ciudad, buscar los restos de su hija y “buscar respuestas” según dijo, por las circunstancias en las que se produjo el lamentable suceso.

Se trata de María Alejandra Escalada, una mujer que reside en Buenos Aires y quien había tenido a Mavis junto a Abel “Tato” Gallardo, un conocido músico de nuestra ciudad capital. Ella fue entrevistada por LU12 AM680 donde, además de dar detalles sobre su pedido, también llamó a la reflexión por las adicciones que sufren los jóvenes y las consecuencias.

“Todavía no caigo, mi hija fue cremada, yo no le pude tocar ni la carita, ni nada. Yo soy de Buenos Aires. Yo lo que necesito es ir ara llevarme sus cenizas, además tengo que firmar cosas. Yo no entiendo que pasó, yo tuve un hijo que estaba internado en una granja porque es una persona enferma, no entiendo porqué me la dejaron sola” comenzó diciendo la mujer además de agregar que Mavis “tenía depresión“.

“Es lamentable lo que está pasando, eso se te va, eso te lo tienen que ver los médicos, la dejaban salir y sabían que algo le podía pasar, ellos son muy poco profesionales, para dejar salir a una chica así. Ella tenía muchos proyectos muchas ganas de hacer cosas, vivía sola en un departamento” aseveró María.

En el mismo sentido dijo que “necesito respuestas y muchas, soy la mamá, yo sé quien era mi hija. Habrá cometido un error como cometieron miles de chicos”

“Quien quiera colaborar, con lo que té a su alcance, puede hacer una transferencia a este alias: LIMITE.GRANO.ENTERO que corresponde a María Alejandra Escalada. Es una madre sola y desesperada que necesita de nuestra ayuda”,