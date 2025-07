Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jueves pasado, la tragedia se apoderó de Río Gallegos y de la región. Un violento choque entre un colectivo y un camión se registró a unos pocos kilómetros de Güer Aike y cuatro personas fallecieron a raíz del mismo.

Las víctimas fatales del incidente que actualmente está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción N°2, a cargo de Yamila Borquez fueron: Claudio Néstor Moreno, Gemma Candelaria Kaldi, Raúl Óscar Flores y Exequiel Andrés Dulor.

La familia de este último se contactó con La Opinión Austral luego que un ser querido de Exequiel realizara un sentido posteo en las redes sociales recordándolo.

El estado en el que quedó el colectivo tras el hecho. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

Se trata de Francisco Guenchor, un vecino de nuestra ciudad capital y primo de la víctima quien escribió un poema que publicó en su perfil de Instagram: “Un día del 13 de septiembre del 2002 , nace mi querido primo Exequiel Andrés Dulor , siempre jugábamos juntos a los juguetes y a los videojuegos cada vez que yo necesitaba ayuda tú estabas allí para apoyarme, cuando necesite ayuda para un trabajo de plástico me enseñaste a hacer las grullas, cuando jugamos a unas partidas de ajedrez y de truco, las charlas sobre la vida y como ser un gran hermano mayor. En el jardín de la vida, una flor se marchitó, mi primo querido, tu luz se apagó” comenzaba diciendo el poema.

Una de las grullas que Exequiel le enseñó a hacer a Francisco. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

“Recuerdo tu risa, tu mirada sincera, Ahora solo quedan las huellas de tu andar, tu recuerdo, un eterno brillar. El cielo te acoge, en su manto estrellado, donde el tiempo no existe, ni el dolor es pesado. Descansa en paz, mi primo, mi amigo leal, tu recuerdo vive en mí, inmortal. Aunque la pena embargue mi alma, tu memoria me guía, me enseña a amar. En cada amanecer, en cada atardecer, siento tu presencia, me das fuerza al crecer. Vuela alto, primo, hacia la eternidad, tu espíritu libre, lleno de bondad. Siempre en mi memoria, siempre en mi canción, descansa en paz, mi querido hermano mayor.” expresaba el escrito.

La foto que usó Francisco para recordar a su primo. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

Francisco habló este martes con LU12 AM680 y contó como se siente después de la tragedia que se llevó a su ser querido. “Estoy tratando de asimilar lo que pasó desde ese día y he llorado. Simplemente alguna veces no paraba de llorar, pero hasta ahora tengo que asimilar que pasó y y decidí hacer un poema a mi primo dedicando todo mi mi afecto hacia él” comenzó diciendo.

En otro sentido recordó a Exequiel diciendo: “siempre jugábamos a a las cartas, siempre me enseñó a las tácticas de las grullas, siempre me enseñaba algo bueno y positivo” y concluyó diciendo que “quiero que recuerden a a mi primo por ser siempre ser bueno, siempre ser bueno con su familia, siempre enseñar a a los demás cosas sobre la vida adulta y y muchas otras cosas. Muchas cosas que me enseñó mi primo y a mi familia igual”.