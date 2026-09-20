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En el marco del Mes de Concientización sobre la Prevención del Suicidio (también conocido como “Septiembre Amarillo”), personal de Bomberos y de la Policía de Santa Cruz participó de una jornada comunitaria en la localidad de Puerto Deseado.

La actividad, denominada “Un mural para la prevención del suicidio”, se realizó en la Plaza “Seca” que se encuentra ubicada en la intersección de las calles 12 de Octubre y Luis Piedra Buena, con una amplia participación por parte de los vecinos de la ciudad.

Durante la jornada, efectivos de las Divisiones Cuartel 4° y 22° participaron con los móviles M-217 y M-1045. En el lugar se exhibieron unidades de ataque rápido y rescate, además de distintos elementos del equipamiento operativo utilizado por los bomberos.

También se distribuyó folletería preventiva con información vinculada con el monóxido de carbono, las medidas de seguridad ante vientos fuertes y las líneas de emergencia disponibles para la comunidad.

Por su parte, personal de la Comisaría local, de la Sección Motorizada y de la Comisaría de la Mujer y la Familia participó de las actividades destinadas a concientizar, sensibilizar y promover el acompañamiento comunitario.

La jornada contó con el trabajo articulado de la Jefatura del Cuartel 22°, la Policía de Santa Cruz, la Comisaría local, la Comisaría de la Mujer y la Familia, el Ejército Argentino y Tránsito Municipal.

El encuentro finalizó sin novedades y fue considerado una jornada de integración comunitaria orientada a fortalecer la prevención, la información y el acompañamiento entre vecinos.