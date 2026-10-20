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Una falla imprevista en el sistema de alimentación de combustible de un rodado particular estuvo a punto de desencadenar un incendio de proporciones en la intersección de la calle Entre Ríos y el Pasaje Fátima, en el corazón del barrio Fátima de Río Gallegos.

El episodio se registró exactamente entre las 18:22 y las 18:34 horas de este lunes, en el horario de mayor flujo vehicular, cuando quienes transitaban por la zona advirtieron con preocupación la presencia de humo y chispas que emanaban del sector del motor de un Chevrolet Corsa II. La emergencia motivó la inmediata alerta al sistema de seguridad, desplazándose al lugar una dotación de la División Cuartel Central de Bomberos de la provincia.

Antes del arribo de los servidores públicos, el propio conductor del vehículo reaccionó con notable temple y celeridad. Munido de los elementos de seguridad correspondientes y con el auxilio de vecinos del sector, el automovilista logró apacar las primeras llamas, evitando que el fuego ganara terreno sobre la carrocería y el habitáculo del automóvil.

Al hacer su llegada la unidad bomberil, los efectivos procedieron a asegurar la escena mediante un perímetro de contención y abocaron sus esfuerzos a una rigurosa inspección técnica sobre la unidad siniestrada. Según pudo saber La Opinión Austral, al levantar el capó y revisar el compartimento del motor junto al propietario, los especialistas constataron que el incidente se originó a partir de una contingencia eléctrica: la desconexión accidental de una ficha conectada a la bomba de combustible generó una chispa que tomó contacto con vapores del fluido, desatando el principio de incendio.

Los bomberos realizaron las tareas de enfriamiento, neutralización y verificación de los circuitos eléctricos del Corsa, descartando de forma categórica cualquier posibilidad de reavivamiento del fuego. Gracias al accionar coordinado y preventivo, la situación fue completamente controlada en apenas doce minutos, sin que se registraran heridos ni daños de consideración en la estructura del vehículo ni en la vía pública.