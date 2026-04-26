Susto en la madrugada: materiales almacenados junto a un calefactor provocaron un incendio en un taller mecánico El foco ígneo se inició en un sector de una vivienda ubicada sobre la calle José Ingenieros. La rápida intervención de bomberos permitió controlar la situación sin que se registraran heridos ni daños de gravedad.

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Un principio de incendio se registró durante la madrugada del domingo en un taller mecánico particular, ubicado en una vivienda de la calle José Ingenieros al 2000 de Río Gallegos.

El siniestro se originó de manera accidental cuando materiales combustibles almacenados en el lugar entraron en contacto con un calefactor que se encontraba encendido. Esta situación generó un foco ígneo que comenzó a afectar el sector destinado a tareas mecánicas.

Personal de la División Cuartel Dos acudió al lugar con la dotación del Móvil 1003 y desplegó una línea de 38 milímetros para sofocar las llamas. Además, realizaron tareas de remoción del cielorraso de madera mediante el uso de bicheros, una técnica clave para detectar y eliminar posibles focos ocultos en la estructura del techo.

Gracias al rápido accionar y al enfriamiento de la zona afectada, no se registraron personas lesionadas ni daños de gravedad en el resto de la vivienda.

Desde el cuerpo de bomberos recordaron la importancia de evitar el almacenamiento de materiales inflamables cerca de fuentes de calor, incluso cuando estos artefactos funcionan en condiciones normales, para prevenir este tipo de incidentes.