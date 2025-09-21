Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Río Gallegos se vio conmocionó en las primeras horas de este domingo, cuando un llamado al 911 alertó sobre un vecino en estado de crisis que portaba armas blancas y amenazaba con quitarse la vida dentro de un motorhome estacionado en el corazón del barrio Belgrano. El episodio, cargado de dramatismo y tensión, movilizó a distintas divisiones de la Policía de Santa Cruz, que desplegaron un operativo coordinado y bajo protocolos específicos para preservar la vida del hombre y la seguridad de la comunidad.

El hecho se produjo cerca de las 04:20 horas en calle Junín al 1300, donde efectivos de la Comisaría Cuarta constataron la veracidad de la denuncia: un hombre de unos 50 años, visiblemente alterado, se encontraba dentro del vehículo sosteniendo un cuchillo de gran tamaño con el que amenazaba con autolesionarse. La situación obligó a establecer un perímetro de seguridad inmediato, no solo para resguardar al propio involucrado, sino también a los vecinos que comenzaban a inquietarse ante la magnitud del despliegue.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, ante la gravedad del cuadro, se activó el Procedimiento Operativo Estándar para Situaciones de Crisis (P.O.E.), una herramienta que la fuerza provincial aplica en hechos de riesgo extremo. El dispositivo incluyó la conformación de un Comité de Crisis, encabezado por la jefatura policial, y la participación de la División Fuerzas Especiales, que tomó posiciones tácticas en el lugar para prevenir cualquier desenlace inesperado. Sin embargo, la pieza clave del operativo fue la intervención del Equipo de Negociación, conformado por un negociador entrenado y una psicóloga especializada en contención y manejo de crisis.

El equipo de Negociación de la Policía de Santa Cruz. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Durante más de una hora, en medio de un clima de tensión y bajo la mirada atenta de los uniformados, se sostuvo un diálogo constante con el hombre en crisis. En esa tarea, la participación de familiares resultó fundamental: su presencia permitió aportar información clave sobre la situación personal del involucrado y sirvió de apoyo emocional para el trabajo de los negociadores. Con paciencia, técnicas de comunicación y un abordaje humanizado, los profesionales lograron persuadir al hombre para que depusiera su actitud y entregara las armas sin necesidad de que se utilizara la fuerza.

Finalmente, a las 05:21 horas, el desenlace fue favorable: el hombre fue reducido de manera segura y trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Río Gallegos, donde quedó bajo atención médica especializada. Paralelamente, la División Gabinete Criminalístico procedió a secuestrar dos cuchillos de distinto tamaño y un teléfono celular, elementos que formaban parte de la escena.

Desde la Policía de Santa Cruz destacaron la actuación coordinada de todas las áreas intervinientes, resaltando el profesionalismo y la rigurosidad con que se aplicaron los protocolos. No se trató de un hecho menor: la rápida respuesta y el enfoque integral evitaron lo que pudo haberse transformado en una tragedia con consecuencias irreparables.