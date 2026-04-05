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Un confuso y violento episodio se registró en la noche del sábado en Río Gallegos, cuando un procedimiento policial por una presunta usurpación derivó en agresiones, daños materiales y un agente lesionado. La intervención terminó con un hombre conducido a la comisaría y un despliegue reforzado en la zona.

La tranquilidad del barrio Vial se vio alterada en las últimas horas del sábado 4 de abril, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 activó la intervención del personal de la División Comisaría Sexta ante un presunto caso de ocupación irregular de una vivienda.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales se pudo establecer que, al arribar al lugar los efectivos constataron la presencia de varias personas dentro del inmueble señalado. En ese contexto, se procedió a entablar diálogo con los ocupantes, solicitándoles que depusieran su actitud para poder avanzar con la identificación correspondiente, tal como establecen los protocolos en este tipo de situaciones.

Sin embargo, lejos de encaminarse hacia una resolución pacífica, el procedimiento tomó un giro inesperado. De acuerdo con el parte oficial, los individuos reaccionaron de manera hostil, profiriendo insultos y comenzando a arrojar distintos elementos contundentes contra el personal policial. La escena rápidamente escaló en tensión, obligando a los efectivos a replegarse parcialmente y requerir apoyo de otras unidades operativas.

El arribo de refuerzos permitió retomar el control de la situación, aunque no sin consecuencias. En medio del operativo, uno de los involucrados fue reducido y conducido a la dependencia policial, mientras que el resto de las personas logró darse a la fuga, refugiándose en un domicilio cercano, lo que complica por estas horas la identificación total de los participantes del hecho.

El saldo del incidente dejó además a un efectivo policial con lesiones en una de sus manos, producto de los objetos arrojados durante la agresión. Asimismo, uno de los móviles policiales sufrió daños en su parabrisas, evidenciando la violencia del episodio que, según trascendió, generó preocupación entre los vecinos del sector.

En paralelo, se dio inmediata intervención al Juzgado de Instrucción de turno, que dispuso una serie de medidas orientadas a esclarecer lo sucedido. Entre ellas, se ordenó la realización de pericias en el lugar, la continuidad de las actuaciones judiciales y la implementación de una consigna policial en el sector para prevenir nuevos incidentes y resguardar la zona.