Un ex trabajador municipal de Río Grande subió este martes a la antena de Radio Nacional en señal de protesta, luego de haber sido desvinculado de su puesto. Desde el lugar, el hombre solicita ser escuchado y reclama asistencia para él y su familia.

Equipos de emergencia, bomberos y personal policial se encuentran en la zona trabajando para contener la situación y brindar apoyo. Autoridades locales intentan dialogar con el hombre para lograr una resolución pacífica.

Si vos o alguien que conocés está atravesando un momento difícil, podés pedir ayuda.

En Argentina, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial con el Centro de Asistencia al Suicida al 135 (CABA y GBA) o al (011) 5275-1135 desde todo el país.