La tarde en el barrio Apap de Río Gallegos se vio alterada por la presencia de la Policía de Santa Cruz, luego del llamado de los familiares de un hombre que se encontraría en una crisis. Al domicilio de calle Jaramillo 395 llegó una fuerte presencia de efectivos que cortaron las calles circundantes, lo que evidenció la gravedad de los hechos.

Según pudo saber La Opinión Austral, se trataría de un hombre mayor de edad, que sería usuario del Centro de Salud Mental. Ante la falta de respuesta a sus hermanos, estos habrían decidido requerir que la fuerza pública se acerque a la vivienda para cerciorarse sobre el estado de salud de esta persona.

Las calles cercanas se encuentran cortadas por la policía. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Al lugar llegó personal de la Seccional Tercera de la Policía, además del equipo de negociación que comenzaron con la tarea de disuasión desde poco después de las 17:30 horas, Pasadas las 20:30 el sujeto aún no había depuesto su actitud.

Una de las principales hipótesis de la policía era que esta persona podría llegar a estar armada, de ahí la importancia del operativo policial.

Noticia en desarrollo.