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Personal policial de la Comisaría Segunda tomó conocimiento de un hecho de violencia que derivó en una denuncia por lesiones leves, registrada a las 21:16 horas del día miércoles. Las actuaciones quedaron en manos del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras.

Según el relato del denunciante, de 40 años, alrededor de la 01:00 horas se encontraba en el domicilio donde reside su pareja. Al entablar una conversación sobre su relación afectiva, la mujer se ofuscó, comenzó a proferir insultos y lo desafió a golpearla, al mismo tiempo que se producía autolesiones.

Ante esa situación, el hombre decidió retirarse del lugar para finalizar el enfrentamiento, pero mientras intentaba irse, la mujer tomó un elemento contundente —un palo de escoba— y lo golpeó en el hombro izquierdo y en la zona de la cabeza.

Tras el hecho, el denunciante recibió atención médica que certificó lesiones leves, por lo que manifestó expresamente su voluntad de impulsar la acción penal por lo ocurrido. La causa continúa su trámite judicial para esclarecer los hechos y definir las medidas correspondientes.