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La inusual posición en la que quedó el vehículo llamó la atención de automovilistas y vecinos que circulaban por la zona. Se trató de un Volkswagen Gol Trend que quedó apoyado sobre la defensa metálica ubicada a un costado de la calzada, evidenciando la magnitud del incidente.

De acuerdo con la información recabada, el conductor perdió el control del rodado mientras transitaba por la autovía. Pese al impacto y a los daños materiales registrados en el sector delantero derecho del vehículo, el hombre resultó ileso y logró salir por sus propios medios.

Fuentes consultadas indicaron que no fue necesario el traslado del conductor a un centro asistencial, ya que se encontraba en buen estado de salud tras el accidente.

Por estas horas, las autoridades buscan determinar las circunstancias que provocaron el despiste. Mientras tanto, el vehículo permaneció sobre el guardarraíl hasta que se realizaron las tareas correspondientes para retirarlo y restablecer las condiciones normales de circulación en el sector.

Afortunadamente, el hecho no dejó personas lesionadas y solo se registraron daños materiales.