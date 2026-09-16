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La causa penal que investiga el alarmante ataque armado contra una vivienda sobre la avenida Beccar sumó en las últimas horas sus definiciones judiciales más sustanciales. Tras casi una semana de hermetismo, pericias de campo y un expediente sumarial, el Juzgado de Instrucción N° 2 local, bajo el mando de Yamila Bórquez, resolvió imputar formalmente a las seis personas que habían sido aprehendidas a bordo de una camioneta adulterada. Mientras cuatro sospechosos oriundos de Perito Moreno recuperaron la libertad bajo caución de fijar domicilio, los dos imputados residentes en Río Gallegos permanecen encarcelados tras las rejas.

Las novedades procesales marcan el punto culminante de una labor encarada por la División de Investigaciones (DDI) y la Comisaría Seccional Tercera de la Policía de Santa Cruz.

La tapa de LOA tras el hecho.

Tal como lo informó La Opinión Austral, la trama se desencadenó el pasado 5 de septiembre, cuando la propietaria del inmueble atacado regresó a su finca y descubrió con estupor múltiples orificios provocados por proyectiles de arma de fuego en la puerta de acceso principal. El análisis minucioso de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas permitió reconstruir los itinerarios de fuga e identificar como vehículo de interés a una Toyota SW4 de color oscuro que transitaba sin chapa patente colocada.

La interceptación del rodado y un posterior allanamiento en una propiedad de la calle Laureano García del barrio El Faro permitieron desarticular el accionar de los ocupantes. En el interior de la camioneta -que presentaba la numeración de chasis aparentemente limada y características inequívocas de ser un vehículo “mellizo” o clonado-, los efectivos secuestraron dos revólveres, municiones calibres .22 y .32, telefonía celular, prendas de vestir, dos chapas patentes ocultas en el baúl y más de un millón de pesos en efectivo.

Los billetes dentro de uno de los vehículos. FOTO: MINISTERIO DE SEGURIDAD

Con los elementos incautados y la reconstrucción de los roles dentro del grupo, la jueza Yamila Bórquez avanzó con las formulaciones de cargos. Según confirmaron fuentes judiciales, los seis aprehendidos resultaron imputados por el delito de presunto encubrimiento. No obstante, la situación procesal más comprometedora recae sobre el conductor de la Toyota SW4, a quien además se le imputó el delito de portación ilegal de arma de fuego, dadas las evidencias halladas en el habitáculo bajo su control directo.

La jueza Yamila Borquez durante un juicio, como vocal subrogante. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

La resolución judicial dispuso asimismo la excarcelación de los cuatro jóvenes procedentes de Perito Moreno, quienes tras fijar domicilio formal a disposición de la magistratura interviniente pudieron emprender el retorno al norte provincial. Por el contrario, los dos hombres con domicilio en Río Gallegos -incluido el conductor del rodado- continuarán privados de la libertad en dependencias policiales de la capital mientras concluyen las pericias balísticas y los peritajes de revenido químico sobre el chasis de la camioneta.