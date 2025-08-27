Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un taxista de Río Gallegos fue víctima de un hecho de robo en la madrugada del martes 26 de agosto. Según informó la Policía de Santa Cruz, el incidente ocurrió cerca de las 00:37 horas en inmediaciones del barrio San Benito.

El conductor denunció que un pasajero descendió del vehículo en la esquina de las calles 13 y 14, se dio a la fuga sin pagar el viaje y además robó un teléfono celular que se encontraba dentro del automóvil. La víctima señaló la dirección hacia la que escapó el individuo, apuntando a un complejo habitacional del sector.

En ese contexto, la Policía estableció que el sospechoso vivía en uno de los departamentos del complejo. Se dispuso una consigna policial en el lugar y se dio intervención al Juzgado de Instrucción N° 3.

Alrededor de las 12:20 del mismo día, realizaron un allanamiento en el domicilio del presunto autor, se secuestraron elementos vinculados a la causa y detuvieron al imputado. Tras cumplir con los plazos legales, el acusado recuperó la libertad, aunque quedó a disposición de la Justicia y debió fijar domicilio.