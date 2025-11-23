Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de la Cuenca Carbonífera volvió a sufrir la pérdida de un trabajador. Un operario de 34 años, que realizaba tareas de mantenimiento en un camión frente a un comercio, murió como consecuencia de un accidente laboral cuyas circunstancias aún se investigan. El hecho ocurrió en la mañana del sábado 22 de noviembre, sobre la calle Onetto, en inmediaciones del local Belli y Cía., un negocio tradicional de la zona administrado por dos hermanos.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el siniestro se produjo cuando el empleado realizaba labores de engrase y ajustes en un vehículo de carga perteneciente al comercio mencionado. El motor permanecía encendido para facilitar la maniobra. Testigos detallaron que el hombre se encontraba dentro de la cabina, posiblemente efectuando movimientos del rodado, cuando dejó de responder a los llamados de su compañero de trabajo.

Al acercarse, el colega lo encontró tendido en el suelo, con una fuerte hemorragia y lesiones visibles en la región cefálica. De inmediato se solicitó asistencia médica al hospital local y presencia policial en el lugar. Al arribar, los efectivos constataron la gravedad de la situación y se procedió al trabajo de preservación de la escena.

Personal sanitario brindó las primeras atenciones y decidió el urgente traslado del trabajador al nosocomio. Debido a la complejidad de las heridas, el hombre fue derivado a la ciudad de Río Gallegos con diagnóstico preliminar de traumatismo de cráneo grave. Si bien se desplegaron todos los procedimientos médicos necesarios, lamentablemente falleció durante las primeras horas del domingo 23 de noviembre.

Las tareas periciales quedaron a cargo del Gabinete Criminalístico, que documentó el estado del camión, el entorno y los elementos vinculados al accidente. Aunque los investigadores aún no han confirmado oficialmente la mecánica exacta del siniestro, algunas versiones recabadas en el lugar indican que un compresor utilizado para la actividad mecánica podría haber sufrido una explosión, impactando de lleno en el trabajador. Sin embargo, la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil deberán evaluar todas las hipótesis y establecer si existieron fallas técnicas, negligencia o incumplimiento de normas de seguridad laboral.

El cuerpo del operario fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la correspondiente autopsia para sumar claridad al caso y determinar, fehacientemente, las causas del deceso del joven operario.