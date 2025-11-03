Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde del domingo se tiñó de luto en Coronel Pringles, donde un adolescente de 16 años perdió la vida y otro resultó gravemente herido tras un violento choque entre una motocicleta y un camión sobre la Ruta Provincial 51. El conductor del transporte, un hombre oriundo de Río Gallegos, quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias para determinar cómo ocurrió el siniestro.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios bonaerenses, se pudo saber que el incidente vial ocurrió pasadas las seis de la tarde, en la intersección de los boulevares 64 y 68, un sector de tránsito constante en el acceso a la localidad bonaerense de Coronel Pringles. Según confirmaron fuentes policiales, la moto -una Corven Hunter de 150 cilindradas- era conducida por Joaquín Sáenz Valiente, de 16 años, quien iba acompañado por un amigo de 14. Ambos jóvenes habían salido minutos antes del Club de Pelota, un punto de encuentro habitual para los adolescentes de la zona, cuando se produjo el impacto fatal.

Por causas que aún se investigan, la motocicleta chocó de frente contra un camión Scania que circulaba en sentido norte-sur. Según pudo saber este diario, al mando del transporte se encontraba Sebastián Díaz, un hombre de 43 años con residencia en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. La magnitud del impacto fue tal que Sáenz Valiente falleció en el acto, mientras que su acompañante fue trasladado de urgencia al hospital local con lesiones de gravedad.

La escena fue rápidamente copada por efectivos policiales, personal médico y miembros de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron en el rescate y en el ordenamiento del tránsito. La Ruta Provincial 51 debió ser cortada por completo durante varias horas para permitir el trabajo de la Policía Científica de Coronel Suárez, encargada de llevar adelante las pericias mecánicas y planimétricas en el lugar.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la visibilidad era buena al momento del hecho y que las condiciones de la calzada no presentaban irregularidades significativas, por lo que la atención está puesta en la maniobra de los vehículos y en la velocidad a la que circulaba la motocicleta. No obstante, las autoridades judiciales evitaron por el momento emitir conclusiones apresuradas.

El conductor del camión, oriundo de Río Gallegos, quedó notificado y a disposición de la Ayudantía Fiscal de Coronel Pringles, que interviene en la causa caratulada como “homicidio culposo y lesiones graves culposas”. Díaz, según trascendió, habría permanecido en el lugar del accidente, colaborando con las autoridades y prestando declaración sobre lo sucedido.