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Un hombre de 56 años, identificado como Walter Fabián Saavedra, oriundo de la provincia de Santiago del Estero, perdió la vida de manera repentina tras sufrir una descompensación médica mientras se encontraba jugando en el sector de máquinas tragamonedas del Casino Club de Río Gallegos. El hecho activó de inmediato los protocolos de emergencia y movilizó a las fuerzas de seguridad locales, que brindaron precisiones sobre el caso y el balance de los operativos preventivos desplegados en toda la jurisdicción.

El luctuoso suceso comenzó a investigarse en las primeras horas tras el alerta emitido desde la sala de entretenimientos. Al respecto, el comisario Julio Álvarez, a cargo de la Comisaría Primera, brindó detalles del procedimiento a LU12 AM680 inicial al señalar: “Nosotros como comisaría tomamos conocimiento a través del personal del Comando de Patrullas que interviene inicialmente ante un requerimiento en el Casino Club de esta ciudad por una persona de sexo masculino que había sufrido una descompensación mientras se encontraba en el sector de máquinas ahí jugando en el casino. Inicialmente acudimos a ese llamado”.

La respuesta de los equipos de salud y seguridad fue inmediata, aunque los esfuerzos humanos chocaron contra la fatalidad del cuadro clínico. El jefe policial describió cómo se desarrolló esa asistencia primaria en el lugar de los hechos: “Cuando llegamos, personal se encontraba ahí en el lugar del comando de patrulla, personal adicional y la gente también responsable del casino donde ya le habían dado participación, intervención a UDEM, quienes llegaron inmediatamente al lugar y practicaron las maniobras de RCP, desafortunadamente sin un resultado positivo”. Ante la consulta periodística sobre si el paciente llegó a ser derivado a un centro asistencial, el comisario fue categórico al confirmar: “Lamentablemente fallece en el lugar“.

Desatada la tragedia, el despliegue institucional se abocó de inmediato a las directrices de la justicia ordinaria y a las tareas periciales de rigor para esclarecer los contornos del deceso. Sobre este punto, el titular de la dependencia explicó: “Nosotros en este tipo de casos lo que hacemos es poner en conocimiento inicialmente a la justicia. Obviamente toma intervención el juzgado que se encuentra de turno, da las directivas correspondientes, sobre todo a las primeras diligencias que se deben realizar en un primer momento, que correspondería a la inspección ocular que la realizamos con la gente de criminalística especializada en este hecho y recabando toda la información en el local, los testimonios, y para practicar, obviamente en el día de hoy, la autopsia médico legal, que es de la que aguardamos el resultado definitivo”.

Uno de los momentos más delicados de la intervención policial consistió en la notificación a los allegados de la víctima, un procedimiento que exigió la articulación interprovincial debido a los arraigos geográficos del fallecido. Al respecto, el comisario detalló: “Inicialmente pedimos colaboración a la gente de Santiago. Tenemos información de que el hombre era oriundo de la provincia de Santiago, no residía acá en Río Gallegos. Pudimos dar con familiares, la esposa en este caso”. La red de contactos familiares permitió dilucidar el vínculo local: “A partir de ella tomamos conocimiento que uno de los hijos vivía acá en la ciudad, así que después pudimos contactarnos con él y darle la lamentable noticia, y aguardando para la entrega también del cuerpo para sepultura”.

Consultado acerca de si existían antecedentes médicos previos que pudieran explicar el desenlace, el funcionario aclaró que esas evaluaciones forman parte del secreto sumarial y del rigor pericial: “Mantenemos la reserva igual por una cuestión de responsabilidad ante la familia. Son cosas que sí quedan en el expediente y cuando se dispone el cuerpo, una vez que se practica la autopsia médico legal, si no hay nada raro, por así decirlo para hablar claramente, se procede a la entrega del cuerpo a alguno de los familiares“. Una vez cumplimentados los trámites periciales y forenses, la órbita de actuación policial queda supeditada al dictamen judicial: “Inicialmente si no hay nada que investigar propio de la muerte, si es un deceso natural producto de alguna cuestión de salud física, nosotros elevamos a la justicia todas las actuaciones iniciales. Si hay algo que investigar, la justicia nos indica realizar algún otro tipo de diligencia. Siempre quedamos a disposición de la justicia ante esta primera intervención”.

Más allá del trágico suceso registrado en el centro de entretenimiento, el diálogo periodístico permitió trazar un balance general sobre el desarrollo del fin de semana largo en la jurisdicción de la Comisaría Primera, marcado por operativos de prevención y control urbano. Al ser interrogado sobre otras novedades de relevancia en la zona, el comisario indicó: “Tuvimos los controles preventivos de lo que es locales nocturnos, que lo venimos coordinando los fines de semana con las distintas dependencias. En este caso, coordinación de la Dirección General de Operaciones en conjunto con la Dirección General Regional Sur, que semana a semana se planifican operativos, ya sean de controles vehiculares o controles a la salida de los locales nocturnos. Bueno, ustedes tienen conocimiento a raíz de los distintos hechos que han acaecido lamentablemente, pero se está trabajando en lograr la prevención en ese aspecto,