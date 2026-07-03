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De acuerdo a la información que trascendió en las últimas horas, personal policial se dirigió al domicilio de la joven, ubicado en el barrio Islas Malvinas de esa localidad, luego de que no se presentara a cumplir con la guardia prevista para las 8 de la mañana.

Al arribar al lugar e ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron a la agente sin signos vitales. A partir de los primeros elementos recabados en la escena, se pudo establecer de manera preliminar que el fallecimiento se habría producido mediante el uso de su arma reglamentaria, aunque las circunstancias del hecho aún no fueron confirmadas oficialmente.

Tras el hallazgo, se activó el protocolo correspondiente y la escena fue preservada para el trabajo del personal de Criminalística y de la autoridad judicial interviniente, que llevó adelante las pericias necesarias para avanzar con la investigación.

Líneas de investigación

Una de las líneas de investigación busca reconstruir el contexto personal de la agente durante los días previos al hecho. En ese marco, trascendió que atravesaba una situación personal compleja, aunque por el momento no existe información oficial que vincule esa circunstancia con lo ocurrido.

Asimismo, se conoció que la joven continuaba prestando servicio con normalidad y no se habría adherido a las medidas de fuerza impulsadas por distintos sectores de la Policía de Santa Cruz.

Por estas horas, la investigación continúa en curso y se aguardan precisiones oficiales que permitan esclarecer las circunstancias que rodearon este trágico episodio.