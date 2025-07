Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una vecina de Río Gallegos tenía pasajes para viajar junto a su hija en el colectivo de Andesmar que este jueves por la noche volcó tras chocar con un camión sobre la Ruta Nacional Nº 3, a unos 10 kilómetros de Güer Aike. El accidente dejó un saldo fatal de cuatro personas fallecidas y decenas de heridos.

Ana Luz Picasso había comprado con anticipación los pasajes para viajar con su hija a Salta, un viaje que ambas esperaban con entusiasmo. Sin embargo, algo no le cerraba: no había conseguido boletos para toda su familia —son cuatro en total— y esa incomodidad, o quizás una corazonada, la llevó a cancelar el viaje el mismo día de la partida.

“24/07 un día que quedó marcado para mí… Teníamos que viajar con mi hija, y no quise hacerlo. No sé por qué, aún me lo pregunto. ¿Fue una señal?”, contó al enterarse de la tragedia.

“Estoy sin dormir, lloré mucho y sigo en un estado de crisis. Fue muy impactante”, contó en dialogo con La Opinión Austral.

Conmocionada, Ana Luz relató que su hija estaba feliz de poder conocer Salta y que incluso habían planeado subir al teleférico juntas. Sin embargo, a pesar de la ilusión, algo en su interior le hizo dudar hasta que, finalmente, decidió no abordar el micro.

“Hace tres días atrás me decía a mi misma ‘uff, tengo que armar los bolsos, no olvidarnos nada’, llegó el día y me preguntaba si viajar o no… Hasta que dije ‘no, no vamos a viajar, será la semana que viene, el mes que viene, pero no vamos a viajar’. Ahora miro las noticias y no lo puedo creer… Entré en crisis total”.

El colectivo, que salió desde Río Gallegos rumbo al norte del país, fue embestido desde atrás por un camión cuando intentaba ser sobrepasado. El impacto provocó que el micro volcara, con trágicas consecuencias. El chofer del camión y tres pasajeros del micro perdieron la vida.