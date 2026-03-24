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Un turista estadounidense de 74 años murió en Ushuaia luego de haber sido evacuado de emergencia desde un crucero que navegaba por el Pasaje de Drake, tras sufrir una descompensación cardíaca en plena travesía. El hecho ocurrió en aguas cercanas a Tierra del Fuego y activó un importante operativo de rescate coordinado por la Armada Argentina.

Todo comenzó cuando el capitán del buque de bandera portuguesa “World Voyager” reportó la situación al Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo (MRCC) de Ushuaia. Desde la embarcación informaron que el pasajero presentaba un cuadro cardiológico crítico que requería asistencia inmediata. En ese momento, el crucero se encontraba en el sector norte del Pasaje de Drake y avanzaba hacia el puerto, aunque sin la velocidad suficiente para garantizar una evacuación a tiempo.

Ante la gravedad del caso, la Armada Argentina desplegó un operativo de emergencia que incluyó un patrullero oceánico, lanchas rápidas y un helicóptero. El ARA “Storni” zarpó desde Ushuaia con personal médico y equipamiento del Hospital Naval. Una vez en la zona, el equipo sanitario abordó el crucero y determinó que era imprescindible realizar una evacuación inmediata del paciente.

El traslado continuó en el buque de la Armada, que se dirigió hacia Harberton para sumar más recursos médicos, mientras los profesionales trabajaban sin pausa para estabilizar al turista. Finalmente, el hombre fue desembarcado esa misma noche en Ushuaia y trasladado en ambulancia a la clínica San Jorge.

A pesar del rápido accionar y del esfuerzo coordinado entre los equipos de rescate y salud, el paciente falleció luego de permanecer 24 horas internado.