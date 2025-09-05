La ciudad de Ushuaia volvió a verse conmocionada este 5 de septiembre por un nuevo incendio con víctimas fatales. El siniestro ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Isla San Pedro al 100, donde trabajaron de manera conjunta personal policial y Bomberos Voluntarios.

De acuerdo al parte oficial emitido por la Comisaría Cuarta de la Policía Provincial, tres personas recibieron asistencia en el lugar, y dos de ellas debieron ser trasladadas al Hospital Regional Ushuaia debido a la inhalación de humo.

En el marco de las tareas de extinción del fuego, los bomberos hallaron en el interior de la casa dos cuerpos sin vida, cuya identificación aún se encuentra en proceso.

La investigación quedó en manos del Juzgado de Instrucción de turno, mientras que personal técnico especializado realizará las pericias correspondientes con el fin de determinar las causas que originaron el siniestro.

Este hecho se suma a otros incendios recientes ocurridos en la capital fueguina que también derivaron en la pérdida de vidas, situación que genera gran preocupación en la comunidad.