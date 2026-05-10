Una impactante explosión e incendio conmocionaron este domingo por la noche a Perito Moreno, localidad de la zona norte de Santa Cruz.

El siniestro se registró en una vivienda de unos complejos de departamentos a raíz de una fuga de gas, trascendió de manera extraoficial. En el lugar todavía está trabajando personal policial y de bomberos, intentando sostener las estructuras de los inmuebles.

La explosión fue en un departamento en el que se ubican tres viviendas. Ambulancias trasladaron a varias personas en grave estado. Al menos otras dos habían quedado atrapado entre los escombros.

Según pudo conocer La Opinión Austral, se registraron múltiples heridos, y habría dos víctimas fatales: un bebé y dos adultos mayores de edad.

El comunicado del Gobierno

Tras la tragedia que enluta a toda Santa Cruz, el Gobierno Provincial emitió un comunicado de prensa.

En el escrito, se oficializó que como consecuencia del incendio, cuatro niños y tres adultos fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica inmediata. Posteriormente, una mujer debió ser derivada a terapia intensiva en Las Heras debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Asimismo, los niños de 11, 9 y 5 años fueron derivados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para continuar con tratamientos especializados, mientras que en Perito Moreno permanecieron internados dos jóvenes de 20 años con quemaduras leves y bajo observación médica.

Los hospitales de Las Heras y Caleta Olivia activaron de inmediato sus protocolos de emergencia y se encuentran plenamente preparados para la atención de los pacientes derivados, con equipos médicos y áreas críticas disponibles para responder a la contingencia.

Asimismo, se remarcó que “por instrucción del gobernador Claudio Vidal, equipos de Salud, Seguridad, Desarrollo Social, Educación y organismos provinciales trabajan en la atención de los heridos, el acompañamiento a las familias y el operativo de emergencia tras el incendio de una vivienda que dejó víctimas fatales”.

En ese marco, la ministra Secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio, y el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, se trasladaron hacia Perito Moreno para supervisar personalmente el operativo desplegado en la localidad y acompañar a los familiares de las víctimas.