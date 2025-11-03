Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Patagonia vivió un fin de semana de zozobra y emergencia. Los vientos extremos castigaron fuertemente a Santa Cruz, con Río Gallegos como el punto de mayor impacto, dejando a su paso voladuras de techos, postes caídos y un despliegue operativo sin descanso.

En diálogo con LU12 AM680, la subsecretaria de Protección Civil provincial, Sandra Gordillo, brindó un panorama detallado de la magnitud de los destrozos y la titánica labor de los equipos de emergencia, que superaron el medio centenar de requerimientos solo en un día.

El fenómeno climático, que mantuvo activa la alerta amarilla desde el sábado, mostró su peor cara durante la jornada del domingo. Tal como lo explicó Gordillo: “El día domingo fue mucho más fuerte”. Si bien durante el sábado las intervenciones fueron escasas y se centraron mayormente en “caídas de cables de internet y de telefonía”, el domingo la situación se disparó.

Panorama

El factor más preocupante fue la intensidad de las ráfagas en las arterias viales. La subsecretaria confirmó que, ante la extrema peligrosidad, las rutas estuvieron gran parte del día cortadas “por prevención”.

El balance de las intervenciones del domingo fue contundente, especialmente en la capital provincial: “Ayer (por el domingo) superamos los 50 requerimientos”. El daño fue variado y grave, incluyendo “muchas voladuras de techo, chapas sueltas, postes caídos”. Entre los casos más serios, se registró una voladura de techo en el barrio Forestal el sábado, y otro en los 400 Departamentos, donde asistieron tanto Bomberos de la Policía como Protección Civil de la provincia.

Si bien el temporal azotó toda la provincia, Río Gallegos fue, sin duda, el epicentro. Gordillo señaló que se tomó a la ciudad “como un epicentro donde fue lo más fuerte”.

En contraste, otras localidades experimentaron una afectación menor: Santa Cruz registró cinco intervenciones, Piedrabuena tuvo dos, y las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre no reportaron incidentes.

Trabajo en conjunto

Frente a la magnitud de los destrozos, el trabajo coordinado de los organismos estatales fue fundamental. La funcionaria destacó la labor esencial de los distintos equipos que trabajaron de manera mancomunada. “Fue un trabajo arduo adentro de la ciudad,” explicó Gordillo, mencionando el apoyo de Servicios Públicos, Bomberos y Policía.

El personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) ha sido objeto de especial reconocimiento, ya que desde la noche del temporal estuvieron trabajando permanentemente para solucionar los problemas de suministro eléctrico. La subsecretaria se hizo eco de la preocupación ciudadana por la falta de atención telefónica, pero contextualizó el esfuerzo del personal: “La gente reclama que no se los atiende el teléfono, pero es porque ellos andan a a mil por hora tratando de solucionar esos problemas”.

Asimismo, el operativo incluyó a la Policía, que estuvo todo el día en ruta, junto con la Policía Caminera y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, monitoreando el estado del viento para poder decidir el levantamiento de los cortes de ruta. Este trabajo en conjunto es permanente y esencial. En este sentido, la entrevistada hizo hincapié en el compromiso de los operativos de Protección Civil y de todos los involucrados: “reconocemos el trabajo de los chicos de operaciones de Protección Civil que dejan su familia, y salen a trabajar”.