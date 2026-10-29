Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La conmoción social y el profundo luto que embargan a la capital santacruceña tras la recuperación de los cuerpos de los hermanitos en las aguas del río Gallegos hallaron una sentida e institucional vía de expresión. Tras el triste cierre de las maniobras de rescate en la zona rural de Palermo Aike, la máxima autoridad de la fuerza de seguridad provincial hizo público el pesar de toda la institución mediante un emotivo comunicado de prensa difundido a través de sus canales oficiales.

El mensaje, firmado por el jefe de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, comisario general Diego Martín Agüero, buscó transmitir la solidaridad y el respeto de las fuerzas operativas hacia los seres queridos de los pequeños de 10 y 12 años, cuyo trágico desenlace en la zona de La Toma quebró el corazón de la comunidad.

La primera tapa por el caso de los hermanitos desaparecidos.

Bajo el encabezado institucional que reflejó el sentimiento generalizado de la provincia, el texto comenzó manifestando: “Profundo pesar. El Sr. Jefe de Policía de la provincia de Santa Cruz, Comisario General Diego Martín Agüero, hace llegar sus más sinceras condolencias a la familia ante la irreparable pérdida de Leo y José”.

Más allá del estricto protocolo de la función pública y de las responsabilidades operativas que derivaron en el despliegue de más de un centenar de efectivos en el terreno, el jefe policial eligió despojarse de la investidura formal para interpelar a la sociedad desde una perspectiva de empatía y humanidad compartida. En ese tramo, el comunicado institucional enfatizó que “más allá de las responsabilidades que impone su función, se expresa desde su lugar de padre, con la profunda sensibilidad de quien comprende que no existen palabras capaces de aliviar el dolor ante la pérdida de dos niños, hijos, nietos y seres profundamente amados“.

El documento oficial plasmó el compromiso moral de la fuerza de seguridad de continuar brindando contención a los allegados de las víctimas en esta etapa de duelo, reconociendo el golpe devastador que significa la pérdida de dos niños que eran parte activa de la vida comunitaria y deportiva de Río Gallegos. Al referirse al acompañamiento familiar, la Jefatura expresó que “acompaña a toda la familia en este momento de inmensa tristeza, haciéndoles llegar su respeto, afecto y solidaridad, con el deseo de que encuentren contención y fortaleza en el amor de sus seres queridos”.

En sus líneas finales, la declaración institucional de la Policía de Santa Cruz ofreció una síntesis poética y respetuosa del sentimiento colectivo que embarga a toda la Patagonia frente a una tragedia de semejante magnitud, concluyendo con una reflexión que resonó con fuerza entre los vecinos: “Hay dolores que las palabras no pueden reparar; solo queda acompañar, abrazar desde el corazón y honrar para siempre la memoria de quienes dejaron una huella imborrable“.