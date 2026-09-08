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En el marco de un importante operativo de traslado e investigación que demandó un esfuerzo logístico a escala federal, la Policía de Santa Cruz logró poner a disposición de la Justicia local a un hombre con un frondoso prontuario. El detenido, sobre quien pesaba una orden de captura librada por la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, era intensamente buscado por su vinculación con asaltos perpetrados contra adultos mayores en la ciudad capital.

La investigación previa condujo a los efectivos hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el imputado se encontraba privado de su libertad dentro de un complejo penitenciario bajo la órbita de la Policía de la Ciudad. A partir de la confirmación de su paradero y la tramitación de las correspondientes exhortaciones judiciales, la Policía provincial conformó una comitiva especial con el objetivo de efectivizar la medida cautelar y traer al sospechoso de regreso a suelo santacruceño.

El procedimiento no fue menor: el traslado de custodia se coordinó minuciosamente por vía terrestre a lo largo de más de dos mil quinientos kilómetros en un móvil policial identificable. Durante todo el trayecto se desplegó un estricto protocolo de seguridad orientado a neutralizar cualquier eventualidad, asegurando el traslado del causante hasta la capital provincial, donde arribó en las últimas horas.

El delincuente ya se encuentra detenido en Río Gallegos.

Según revelaron fuentes vinculadas a las actuaciones judiciales, el acusado estaría vinculado a una serie de robos dirigidos específicamente contra jubilados y personas de la tercera edad en Río Gallegos. El modus operandi denunciado daba cuenta de un ensañamiento particular: irrumpía en las viviendas de sus víctimas vulnerables, los maniataba para reducir su capacidad de resistencia y revolvía las propiedades en busca de dinero en efectivo y objetos de valor.

Actualmente, el implicado se encuentra alojado bajo rigurosa custodia en la Alcaidía Penitenciaria de Río Gallegos, donde permanecerá a la espera de ser citado a prestar declaración y afrontar la causa caratulada como robo agravado en grado de tentativa,