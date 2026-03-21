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En el marco de los operativos preventivos que se llevan adelante de manera permanente en Río Gallegos, efectivos de la División Comisaría Primera lograron detectar en distintos procedimientos a tres personas que eran buscadas por la Justicia, en intervenciones que se desarrollaron sin incidentes y que refuerzan la presencia policial en la vía pública.

Desglosando cada uno de los casos, La Opinión Austral pudo saber que el primero de los hechos tuvo lugar durante la tarde del viernes 19 de marzo, cuando personal policial realizaba recorridas de rutina orientadas a la prevención del delito. En ese contexto, al llegar a la intersección de las calles Ramón y Cajal y Errázuriz, los efectivos observaron a un grupo de personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, una situación que motivó su intervención para proceder a la identificación de los presentes.

Otro de los prófugos detenidos por la Policía. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Fue en ese momento cuando, tras verificar los datos en los sistemas correspondientes, se constató que dos de los individuos registraban medidas judiciales vigentes. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a las autoridades judiciales, desde donde se impartieron las directivas a seguir, avanzándose conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, horas más tarde se registró un procedimiento de características similares que volvió a arrojar resultados positivos. Ya en la madrugada del sábado 21 de marzo, en el marco de tareas de patrullaje preventivo, el personal policial intervino en la intersección de Banciella y Bernardino Rivadavia, donde identificó a un hombre que llamó la atención por su actitud evasiva al advertir la presencia de los uniformados.

La sospecha inicial derivó en un control de identidad que permitió confirmar que el sujeto contaba con un pedido de captura vigente, dispuesto por la autoridad judicial competente. De inmediato, se dio intervención a la sede judicial correspondiente, que indicó los pasos a seguir, concretándose el procedimiento de acuerdo a las disposiciones legales.