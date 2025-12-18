Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un amplio operativo preventivo se desplegó en Río Gallegos con controles e identificación de personas en distintos hoteles y hospedajes de la ciudad. La intervención, coordinada entre fuerzas policiales especializadas y organismos nacionales, se enmarca en las políticas de prevención del delito y cooperación interinstitucional orientadas a fortalecer la seguridad en la capital santacruceña.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el procedimiento se llevó a cabo durante la mañana del día de ayer, entre las 9 y las 12 horas, y estuvo a cargo de personal de la División Enlace y Cooperación contra el Delito Internacional, que trabajó de manera conjunta con efectivos de la División Trata de Personas de la Policía de Santa Cruz y la Dirección Nacional de Migraciones.

La acción respondió a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, en el marco de la Orden Operacional N.º 001-SPJeI/25.

Efectivos junto a un recepcionista de un hotel. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Durante el operativo, los efectivos realizaron controles exhaustivos tanto a empleados como a huéspedes de distintos establecimientos hoteleros de la ciudad. Las tareas se concentraron en los hoteles El Timón, Laguna Azul, Retamar y Cirse, donde se llevaron adelante procedimientos de identificación y verificación de datos personales, con el objetivo de detectar posibles situaciones irregulares o requerimientos judiciales vigentes.

Para el desarrollo de los controles se utilizaron herramientas clave de articulación nacional e internacional, como el sistema i24/7 de Interpol, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y la plataforma MiMinseg. Estos sistemas permiten cruzar información en tiempo real y resultan fundamentales para la localización de personas con pedidos judiciales, medidas cautelares o restricciones de circulación.

Como resultado del operativo, se identificaron un total de 62 personas, entre ellas 13 ciudadanos extranjeros. Además, se constataron tres medidas cautelares de Averiguación de Paradero, cuyos causantes fueron debidamente notificados conforme a los procedimientos legales vigentes, sin que se registraran incidentes ni situaciones de conflicto durante el desarrollo de la jornada.

Desde las fuerzas intervinientes se destacó el carácter preventivo de este tipo de acciones, que apuntan no solo a la detección de eventuales irregularidades, sino también a desalentar delitos complejos como la trata de personas y otras formas de criminalidad organizada que suelen valerse del anonimato y la circulación constante para operar.