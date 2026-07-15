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Un accidente de tránsito registrado esta mañana en la avenida Del Libertador, cerca del acceso oeste de la ciudad, dejó tres personas lesionadas que debieron ser trasladadas al Hospital SAMIC local.

El siniestro enfrentó a una camioneta y un automóvil. Según los primeros relatos, el conductor del utilitario circulaba hacia el oeste cuando vio que el otro vehículo empezó a zigzaguear sin control antes de chocar. Todo indicaría que el pavimento cubierto de hielo fue la causa del derrape, una hipótesis que ya analiza la Policía para definir con exactitud cómo ocurrió el impacto.

Entre los afectados se encuentra un adulto mayor que viajaba en la camioneta, la conductora del auto y una menor que lo acompañaba; los médicos confirmaron que sus heridas no revisten gravedad.

Para atender a las víctimas y trabajar en el lugar, se debió cortar la circulación por la avenida durante varios minutos. Además, los efectivos aprovecharon para realizar controles en los accesos e impidieron la salida de vehículos que no contaban con neumáticos aptos para la temporada invernal.

Las autoridades volvieron a pedir reducir la velocidad y verificar el estado de los rodados, especialmente en horarios de madrugada y mañana, cuando las heladas dejan la calzada muy resbaladiza.