Un siniestro vial registrado en una zona estratégica y de tránsito internacional volvió a poner el foco este fin de semana en los controles y la asistencia que se despliegan en el extremo sur de Santa Cruz. El episodio ocurrió en inmediaciones del límite con Chile, a pocos metros del paso fronterizo Río Don Guillermo, donde un ciudadano de nacionalidad china protagonizó un accidente y debió ser asistido por personal de Gendarmería Nacional Argentina y del sistema de salud local.

El hecho se conoció a partir del aviso de un conductor de transporte de pasajeros que, al advertir la situación, alertó de inmediato a los efectivos de la Sección “Cabo Primero Leguizamón”, dependiente del Escuadrón 43 “Río Turbio”, quienes se encontraban realizando controles vehiculares de rutina en la zona. La rápida intervención permitió constatar que se trataba de un hombre de 48 años, quien presentaba lesiones visibles producto del incidente, aunque en principio no revestían gravedad.

Según pudo saber La Opinión Austral, al llegar al lugar, los gendarmes aseguraron la escena y brindaron la primera asistencia, a la espera del arribo del personal sanitario. Minutos más tarde, una ambulancia del Hospital de Río Turbio se hizo presente para evaluar el estado de salud del conductor. Según confirmaron fuentes oficiales, el hombre presentaba escoriaciones leves, se encontraba lúcido, consciente y estable, sin signos de compromiso clínico que hicieran necesaria una derivación de urgencia o una intervención médica de mayor complejidad.

Tras la evaluación, y luego de recibir contención y las indicaciones correspondientes, el propio ciudadano manifestó que no requería ser trasladado al nosocomio local. Esa decisión quedó asentada formalmente, conforme a los protocolos habituales, luego de que el personal médico verificara que su estado general lo permitía y de que se le brindara orientación sobre los pasos a seguir tras el incidente.

Desde las fuerzas intervinientes destacaron que el procedimiento se desarrolló con total normalidad y en coordinación con los servicios de emergencia de la localidad. Asimismo, se informó que no hubo interrupciones en el tránsito ni daños a terceros, un dato relevante teniendo en cuenta que se trata de un sector clave para la circulación hacia y desde el país vecino, especialmente en determinadas épocas del año en las que se incrementa el movimiento vehicular.