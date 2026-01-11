Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La inmensidad y la belleza de la Patagonia volvieron a ser escenario de un siniestro vial que, por fortuna, no terminó en tragedia. Pasado el mediodía de este sábado, se activó un operativo de auxilio sobre la Ruta Nacional Nº 40, a unos 45 kilómetros al norte de la localidad de Tres Lagos, luego del vuelco de una camioneta en la que viajaban dos turistas extranjeros. El hecho generó preocupación inicial por la magnitud del accidente y por tratarse de un tramo alejado de centros urbanos, aunque el desenlace fue positivo: no hubo personas lesionadas.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro ocurrió en un sector característico de la estepa patagónica, donde la Ruta 40 atraviesa largas rectas, con calzada expuesta a fuertes ráfagas de viento y superficies que, en algunos tramos, pueden tornarse traicioneras para quienes no están habituados a conducir en la región. En ese contexto, una camioneta Land Rover, ocupada por dos ciudadanos italianos, perdió el control y terminó volcada fuera de la banquina.

Los ocupantes del vehículo fueron identificados como Henry Marco y Rossana Bonfanti, ambos de nacionalidad italiana, quienes se encontraban recorriendo Santa Cruz como parte de un itinerario turístico por la Patagonia austral. A pesar de la violencia del vuelco y de la posición final del rodado, los dos viajeros resultaron ilesos, un dato que fue confirmado por los equipos intervinientes y que llevó tranquilidad tanto a las autoridades como a quienes transitaban la zona.

Tras la alerta, personal de Bomberos se desplazó rápidamente hasta el lugar para realizar las maniobras de seguridad correspondientes. Como parte del protocolo, se llevó adelante una verificación exhaustiva del vehículo para descartar pérdidas de combustible o aceite que pudieran generar riesgo de incendio o contaminación ambiental. Además, se procedió a la desconexión preventiva de la batería, con el objetivo de neutralizar cualquier peligro eléctrico derivado del impacto.

El operativo se desarrolló sin inconvenientes y permitió asegurar tanto el rodado como el perímetro, en un tramo de la Ruta 40 donde la circulación suele ser escasa, pero constante, especialmente en temporada turística. Una vez completadas las tareas de prevención y control, la dotación retornó a su base, dejando el lugar en condiciones seguras.