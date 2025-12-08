Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio de pastizales registrado este domingo en las afueras de Río Gallegos volvió a poner en alerta a los bomberos y a la comunidad local. El foco ígneo, originado por brasas mal apagadas de un asado, se produjo en un sector de vegetación seca lindante al Escuadrón 69 de Gendarmería Nacional, a pocos kilómetros de Guer Aike, un área donde este tipo de incidentes suele propagarse con facilidad debido a las condiciones climáticas y la abundancia de mata negra.

La rápida intervención de la División Cuartel Uno de Bomberos de la Policía de Santa Cruz evitó que el fuego avanzara hacia sectores de mayor riesgo. Una dotación integrada por cinco efectivos trabajó con línea devanadera y herramientas manuales para controlar y extinguir las llamas en cuestión de minutos, evitando que el viento generara un frente de mayor magnitud.

Según informaron fuentes policiales, la causa fue completamente accidental pero atribuible al descuido: un grupo de personas habría realizado un asado en la zona y abandonado el lugar sin asegurarse de que las brasas estuvieran completamente apagadas.

Este tipo de situaciones no es nueva para la región. En épocas de primavera y verano, cuando el clima seco y las ráfagas intensas se combinan, los incendios de pastizales se vuelven cada vez más frecuentes. Muchas veces, el origen está ligado al uso recreativo de los espacios naturales y a prácticas cotidianas como encender fogatas o hacer asados sin tomar las precauciones necesarias.