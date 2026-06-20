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Una nueva emergencia vial volvió a encender las alarmas este sábado en la Cuenca Carbonífera. Un automóvil Nissan protagonizó un accidente sobre la Ruta Complementaria N°20, a escasos metros del acceso a Río Turbio.

El hecho ocurrió este sábado, cuando por motivos que todavía intentan determinarse, el conductor del vehículo perdió el control de la unidad mientras transitaba por el sector. Como consecuencia de la maniobra, el rodado se desvió de su trayectoria e impactó violentamente contra los guardarraíles instalados a la vera de la ruta.

La escena movilizó rápidamente a los equipos de emergencia de la localidad. Tras recibirse el alerta, personal médico de guardia del Hospital José Alberto Sánchez se trasladó hasta el lugar para brindar asistencia sanitaria y evaluar el estado de los involucrados. De manera paralela, efectivos de la División Cuartel de Bomberos y agentes policiales desplegaron un operativo destinado a asegurar la zona y colaborar en las tareas de asistencia.

Según pudo conocerse, las defensas metálicas de contención cumplieron un rol determinante para evitar que el accidente derivara en una situación de mayor gravedad.

Mientras se desarrollaban las tareas de emergencia, el tránsito en el sector se vio parcialmente afectado.