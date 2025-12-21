Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un auto Fiat de color negro protagonizó un grave accidente de tránsito durante la mañana del domingo en la costanera de Río Gallegos, al chocar contra un poste de alumbrado público en la intersección de las calles Mendoza y avenida Almirante Brown.

Según informó el Grupo Especial Zona Sur de Bomberos, tras el alerta, personal especializado se dirigió de inmediato hacia el lugar. Debido a las características del impacto, se activó el protocolo de rescate y extricación, procediendo a la estabilización del vehículo y al uso de equipos hidráulicos para liberar a los ocupantes.

Una vez rescatadas, las personas fueron asistidas por personal de salud y trasladadas al nosocomio local para su evaluación y atención médica.

En el lugar del hecho también trabajó personal de la Comisaría Segunda, colaborando con el ordenamiento del tránsito y el resguardo de la escena.

Noticia en desarrollo