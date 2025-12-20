Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un impactante accidente de tránsito se registró este sábado por la mañana en el ingreso a la localidad de 28 de Noviembre, sobre la Ruta Nacional 40, y dejó como saldo a un joven conductor gravemente herido, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional de Río Gallegos.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 horas, cuando un automóvil Chevrolet, que circulaba a alta velocidad, protagonizó un violento choque contra una columna de alumbrado público ubicada en el acceso a la ciudad.

El auto se partió en dos tras el impacto

Según la información recabada en el lugar, el vehículo impactó de costado contra una de las palmeras de iluminación, lo que provocó que el auto se quebrara literalmente a la mitad debido a la violencia del golpe.

El auto se partió en dos.

La parte delantera del rodado quedó detenida junto al asfalto, a pocos metros del poste de luz, mientras que la parte trasera fue desplazada hasta el puesto de control, una estructura de madera ubicada a la vera de la ruta del lado del carril que va en sentido de 28 de Noviembre a Río Turbio, a unos 500 metros del Monumento a la Memorio de los Mineros del Carbón. La escena generó conmoción entre los primeros testigos que llegaron al lugar.

El conductor sufrió heridas graves

El conductor del Chevrolet, un joven oriundo de 28 de Noviembre, fue asistido en el lugar y trasladado inicialmente al Hospital San Lucas de esa localidad. Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales médicos dispusieron su derivación inmediata al Hospital Regional de Río Gallegos, donde permanece internado en estado delicado.

Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre su evolución clínica, aunque el medio local El que Calla Otorga, confirmó que el cuadro es grave.

Tras el siniestro, se desplegó un operativo de emergencia en el acceso a la localidad con efectivos de la Comisaría, y quipo de salud del Hospital San Lucas. Las tareas incluyeron la asistencia al herido, el aseguramiento de la zona, la interrupción parcial del tránsito y las primeras pericias para establecer cómo se produjo el choque.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro vial. De manera preliminar, se indicó que el vehículo circulaba a gran velocidad.

Noticia en desarrollo