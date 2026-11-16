Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Antes de que despuntara el alba en Río Turbio, un automóvil particular perdió el control, despistó y terminó volcado sobre la calzada en un sector emblemático de la localidad, dejando una escena de alto riesgo técnico que exigió una intervención precisa y veloz por parte de los bomberos para conjurar la amenaza latente de un incendio vehicular.

La secuencia de emergencia se activó exactamente alrededor de las 04:50 horas de este lunes, cuando la guardia de la División Cuartel 9° de Bomberos -dependiente del Departamento Zona IV de la Policía de Santa Cruz– recibió un alerta radial emitido por la comisaría local. La comunicación daba cuenta de un grave despiste y posterior vuelco ocurrido sobre la calle Presidente Sáenz Peña, justo frente a las instalaciones de la Cooperativa Oyikil, un punto de referencia ineludible en la geografía urbana de la ciudad minera.

De inmediato, una dotación compuesta por dos efectivos especializados a bordo de una unidad autobomba se desplazó hacia el sector indicado, trabajando en estrecha coordinación con el personal policial de jurisdicción que ya había comenzado a perimetrar la zona. Según pudo saber La Opinión Austral, al arribar al escenario del choque, los rescatistas se encontraron con un cuadro de situación delicado: un automóvil marca Ford Fiesta yacía completamente volcado sobre la arteria, sin ocupantes en su interior, pero con el motor todavía en marcha, una condición sumamente crítica que elevaba exponencialmente el peligro de cortocircuitos o fugas de combustible capaces de desencadenar un foco ígneo.

Con el profesionalismo y la templanza que exige la labor en la emergencia, los bomberos desplegaron un protocolo técnico riguroso para asegurar la escena. En primer lugar, procedieron a la estabilización física de la carrocería invertida mediante la colocación estratégica de tacos escalonados, eliminando cualquier movimiento brusco del vehículo que pudiera poner en riesgo al personal actuante o dañar aún más la estructura. Acto seguido, y ante la imposibilidad de acceder de manera convencional al compartimento del motor debido a las deformaciones propias del impacto, los efectivos debieron emplear equipo especializado de rescate para realizar la apertura forzada del capot y concretar de inmediato la desconexión de la batería.

Paralelamente a las tareas de neutralización mecánica y eléctrica, se confirmó que las personas que viajaban a bordo del Ford Fiesta ya habían logrado salir del habitáculo y habían sido trasladadas de manera preventiva hacia el hospital local para ser sometidas a los controles médicos de rigor, descartando lesiones de gravedad tras el violento tumbo.