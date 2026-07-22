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Las difíciles condiciones de circulación que atraviesa Río Gallegos como consecuencia del intenso invierno volvieron a quedar en evidencia este martes por la tarde, cuando un automóvil protagonizó un despiste sobre la Autovía 17 de Octubre y terminó impactando contra un poste de alumbrado público. El hecho movilizó a personal de la División Cuartel Central de Bomberos, que intervino de manera preventiva para garantizar la seguridad en la zona y descartar riesgos derivados del siniestro.

Según pudo saber La Opinión Austral, el operativo se desarrolló entre las 18:56 y las 19:25, luego de que los servicios de emergencia fueran alertados sobre la colisión de un vehículo particular en uno de los principales corredores viales de la capital santacruceña.

Al arribar al lugar, los efectivos realizaron una inspección integral de la escena, especialmente ante la posibilidad de que el impacto hubiera provocado un derrame de combustible sobre la cinta asfáltica, situación que representa un riesgo adicional para el tránsito, particularmente cuando las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo sobre la calzada.

Tras la revisión correspondiente, los bomberos constataron que no existía pérdida de combustible ni otros elementos que comprometieran la seguridad de quienes circulaban por el sector, por lo que no fue necesario efectuar tareas de limpieza extraordinarias sobre la vía.

De acuerdo con la información suministrada por los equipos intervinientes, el siniestro se originó como consecuencia del despiste del rodado, una maniobra atribuida a las condiciones climáticas imperantes. Las bajas temperaturas, sumadas a la presencia de sectores resbaladizos, continúan generando un escenario complejo para la conducción en distintos puntos de Río Gallegos.

Luego de perder el control, el automóvil terminó impactando contra un poste del sistema de alumbrado público, lo que provocó daños materiales cuya magnitud no fue informada oficialmente.

Como resultado del choque, una persona debió recibir asistencia debido a las lesiones sufridas durante el impacto. Si bien desde los organismos de emergencia no se brindaron precisiones sobre la gravedad de las heridas, se confirmó que fue atendida en el lugar como parte del protocolo de actuación dispuesto para este tipo de incidentes.

Finalizadas las tareas de seguridad y una vez descartados riesgos para el resto de los usuarios de la vía, la conductora coordinó el retiro del vehículo mediante un servicio de auxilio mecánico, permitiendo restablecer la normal circulación sobre la autovía.