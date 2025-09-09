Your browser doesn’t support HTML5 audio
En la mañana de este martes, un vehículo terminó incrustado contra una vivienda ubicada en la intersección de las calles José Armando Jerez y Félix Riquez, en Río Gallegos.
Según informó la División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, el hecho ocurrió alrededor de las 05.48, cuando un vehículo Ford Eco Sport gris perdió el control e impactó contra el cerco perimetral de una vivienda.
Como consecuencia, el conductor sufrió una lesión visible en una de sus rodillas y fue trasladado al Hospital Regional de Río Gallegos junto a su acompañante. En tanto, la propietaria de la vivienda recibió asistencia médica en el lugar sin requerir traslado.
En el sitio trabajó personal de la División Comisaría Tercera y se realizaron las pericias correspondientes con la colaboración de Accidentología Vial, a fin de establecer las circunstancias en que se produjo el siniestro.
