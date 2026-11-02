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Un violento incendio desatado en el motor de un vehículo particular requirió un importante despliegue de los bomberos de la Policía provincial para sofocar las llamas y evitar que la contingencia derivara en daños a terceros, dejando como saldo la destrucción absoluta del automóvil.

El incidente se registró en el transcurso de la mañana del domingo, en torno a las 11:00 horas, en la intersección de las calles Luis Fernández y Pionero Pedro Montes, en pleno corazón del barrio Néstor Kirchner -conocido popularmente en la memoria urbana de la ciudad como el sector del ex barrio Los Lolos-, en la periferia de Río Gallegos.

Tras el ingreso del llamado de alerta a las centrales de despacho de emergencias, se comisionó con prioridad a una dotación de la División Cuartel Central de Bomberos. Al arribar a la zona del suceso, los efectivos constataron que un automóvil marca Fiat Uno se encontraba envuelto en densas columnas de humo y voraces llamas que avanzaban con rapidez sobre la carrocería y el habitáculo.

Ante el inminente riesgo de explosión y propagación, los servidores públicos desplegaron de inmediato un tendido de ataque de 45 milímetros para combatir de manera directa el foco ígneo principal. Tras arduas maniobras de extinción, el personal abocado a la tarea procedió a realizar las labores de enfriamiento de la estructura metálica y la verificación técnica de la zona del motor para neutralizar cualquier posibilidad de reencendido.

Según las pericias preliminares desarrolladas en la escena por el personal técnico especializado, el siniestro tuvo un origen estrictamente accidental. Según pudo saber La Opinión Austral, el fuego se desencadenó producto de una fuga de combustible localizada en el sector de la bomba de nafta, la cual tomó contacto inmediato con las partes incandescentes del bloque motor en pleno funcionamiento, generando la violenta ignición.

El operativo preventivo demandó una aceitada coordinación con otras dependencias de seguridad y salud de la capital. Junto a los efectivos de la Cuartel Central prestó colaboración preventiva una dotación de la División Cuartel 24°, asegurando el perímetro de circulación. De forma simultánea, acudió a la escena una ambulancia del Hospital Regional, cuyos profesionales de la salud brindaron asistencia preventiva en el lugar a los ocupantes del vehículo, descartando lesiones, quemaduras o intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.