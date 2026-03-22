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Un vehículo impactó de manera frontal contra un poste de servicios públicos en una de las intersecciones más transitadas de la ciudad de Puerto Deseado. El hecho ocurrió este domingo cerca de las 12:50 en la esquina de San Martín y Belgrano, y motivó la intervención de bomberos, personal sanitario y distintas áreas de seguridad.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el vehículo involucrado fue un Ford Escort que, por motivos que aún no fueron determinados, terminó colisionando de lleno contra la estructura de alumbrado. El impacto generó preocupación entre vecinos y ocasionales transeúntes, quienes alertaron rápidamente a los servicios de emergencia.

Al momento del arribo de la dotación de la División Cuartel 4ta, los dos ocupantes del rodado ya habían sido trasladados al nosocomio local por personal sanitario. Si bien no trascendieron detalles sobre la gravedad de las lesiones, el traslado fue realizado de manera preventiva, una práctica habitual en este tipo de episodios para descartar complicaciones posteriores.

Una vez asegurado el lugar, los bomberos desplegaron tareas técnicas fundamentales para evitar riesgos adicionales. En primer término, procedieron a la desconexión de la batería del vehículo.

El operativo se desarrolló de manera coordinada con la participación de efectivos de la Comisaría local, personal de Tránsito Municipal y equipos de salud, en una articulación que permitió ordenar la escena, asistir a los involucrados y restablecer la normalidad en el sector en un lapso razonable.