Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un Volkswagen Gol Trend volcó este domingo 29 de noviembre a horas de la mañana en el acceso a la localidad de Puerto Deseado. Las tres personas que viajaban en el vehículo fueron examinadas por personal de salud y no sufrieron lesiones.

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 281, a la altura de la bajada de calle España, frente a la empresa Vieira. Personal de la Comisaría recibió un llamado anónimo que alertó sobre el vuelco y acudió al lugar junto con efectivos de la Sección Motorizada.

Personal de la Policía de Santa Cruz intervino tras el accidente. FOTO: DESEADO AL INSTANTE

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor habría realizado una maniobra que provocó que el auto terminara volcado sobre la calzada, informaron desde Deseado al Instante.

Para asistir a los ocupantes se activó el protocolo de emergencia y se convocó a Bomberos, una ambulancia y personal del Área Operativa de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte municipal.

Los inspectores de Tránsito controlaron la documentación del vehículo, mientras tanto los tres ocupantes fueron atendidos por personal del Hospital Distrital y resultaron ilesos.